Вольская Анна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольская Анна Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1892 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1911

Сын: Вольский Сергей Григорьев

Отец ребёнка: Вольский Григорий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вольский Григорий Васильев

Смерть
Неизвестно
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