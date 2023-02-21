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Чичкин Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Чичкин Михаил Мартынович

Мать: не указана

В одном из документов указан следующий населенный пункт: с. Евтеевка Николаевского уезда Самарской губернии. Однако такого села нет, имеет место быть ошибка при записи.
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.

Сын: Чичкин Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Левино, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.12.1874 ст.

Сын: Чичкин Петр Иванович

Мать ребёнка: Куликова Екатерина Васильевна

Ново-Матренино, Медынский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1876

Сын: Чичкин Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Чичкин Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Екатерина Васильевна

Таракановка, Медынский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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