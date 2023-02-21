Чичкин Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1850
Отец: Чичкин Михаил Мартынович
Мать: не указана
В одном из документов указан следующий населенный пункт: с. Евтеевка Николаевского уезда Самарской губернии. Однако такого села нет, имеет место быть ошибка при записи.
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.
Мать ребёнка: не указана
Левино, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.12.1874 ст.
Сын: Чичкин Петр Иванович
Мать ребёнка: Куликова Екатерина Васильевна
Ново-Матренино, Медынский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Таракановка, Медынский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно