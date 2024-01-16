Непогодьева Анна Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непогодьева Анна Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1866

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Непогодьев Михаил Никифорович

Шемячкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Непогодьев Михаил Никифорович

Шемячкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Непогодьев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Непогодьев Михаил Никифорович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Непогодьев Михаил Никифорович

Шемячкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непогодьев Михаил Никифорович

д.Шемячкина
Смерть
Неизвестно
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