Непогодьева Анна Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.06.1866
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Непогодьев Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Непогодьев Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Непогодьев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Непогодьев Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Непогодьев Михаил Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
д.Шемячкина
Смерть
Неизвестно