Мезрин Гаврил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1854
Отец: Мезрин Петр Федосович
Мать: Мезрина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Мезрин Флен
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Мезрин Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1887
Дочь: (Мезрина) Юлия Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно