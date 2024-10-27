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Мезрин Гаврил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1854

Отец: Мезрин Петр Федосович

Мать: Мезрина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Мезрин Флен

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Мезрин Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1887

Дочь: (Мезрина) Юлия Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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