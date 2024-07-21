Протопопова (Невская) Августа Николаевна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1892
ф.56-12-268 104об-105 1892 ноябрь 17/18 Августа Нерехтского уезда Благовещенской ц. с. Улошпань священник Николай Александров Невский и законная жена его Мария Александрова Нерехтского уезда с. Улошпа... Показать все
Упоминание
1896
Ф. 130 о.9 д.2881 л.36об-37 с.Улошпань, 1896 дети их: Мария состоит в супружестве с []вником Тульской Духовной Конс[], 20 лет Александра - нигде не обучалась, читать и писать умеет, 18 лет (1878) Пав... Показать все
Смерть
Неизвестно