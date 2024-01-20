Васильченко Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Васильченко Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Васильченко Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Сын: Васильченко Иван Васильевич
Отец ребёнка: Васильченко Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно