Васильченко Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильченко Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Васильченко Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Васильченко Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильченко Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Васильченко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Васильченко Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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