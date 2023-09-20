Дятлова (дев.Авруцкая) Александра Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дятлова (дев.Авруцкая) Александра Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Авруцкий Лазарь Акимович

Мать: Авруцкая Ева Соломоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дятлов Марк Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дятлов Марк Ильич

Рождение ребёнка
1951

Сын: Дятлов Алексей Маркович

Отец ребёнка: Дятлов Марк Ильич

Смерть
2011

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