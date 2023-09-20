Дятлова (дев.Авруцкая) Александра Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Авруцкий Лазарь Акимович
Мать: Авруцкая Ева Соломоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дятлов Марк Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дятлов Марк Ильич
Рождение ребёнка
1951
Отец ребёнка: Дятлов Марк Ильич
Смерть
2011