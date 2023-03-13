Рязанов Афанасий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Резанов Яков Епифанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1896
Сын: Рязанов Георгий Афанасьевич
Мать ребёнка: Рязанова Анастасия Михайловна
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.09.1901
Дочь: Фекла Афанасьевна
Мать ребёнка: Рязанова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
20.05.1908
Сын: Рязанов Константин Афанасьевич
Мать ребёнка: Рязанова Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно