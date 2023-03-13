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Рязанов Афанасий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Резанов Яков Епифанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1896

Сын: Рязанов Георгий Афанасьевич

Мать ребёнка: Рязанова Анастасия Михайловна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.09.1901

Дочь: Фекла Афанасьевна

Мать ребёнка: Рязанова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
20.05.1908

Сын: Рязанов Константин Афанасьевич

Мать ребёнка: Рязанова Анастасия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанова Анастасия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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