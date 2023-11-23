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Неизвестно Афанасий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок села Никольского-Троицкого Романов-Борисоглебского уезда.
Рождение ребёнка
1780

Сын: Неизвестно Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: (Добротин) Наталия Васильевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Добротин Филипп Афанасьев

Мать ребёнка: (Добротин) Наталия Васильевна

Добротин Филипп Афанасьевич (1782 — 1848) Родился в семье дьячка села Никольского-Троицкого Романов-Борисоглебского уезда Афанасия Егоровича. Священник села Коприна Рыбинского уезда. Умер 28 апреля 18... Показать все
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Добротин) Ирина Афанасьевич

Мать ребёнка: (Добротин) Наталия Васильевна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Добротин) Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: (Добротин) Наталия Васильевна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Остроумова) Прасковья Афанасьевна

Мать ребёнка: (Добротин) Наталия Васильевна

Смерть
1791

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