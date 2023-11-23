Неизвестно Афанасий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1791
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок села Никольского-Троицкого Романов-Борисоглебского уезда.
Рождение ребёнка
1780
Сын: Неизвестно Петр Афанасьевич
Мать ребёнка: (Добротин) Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Добротин Филипп Афанасьев
Мать ребёнка: (Добротин) Наталия Васильевна
Добротин Филипп Афанасьевич (1782 — 1848) Родился в семье дьячка села Никольского-Троицкого Романов-Борисоглебского уезда Афанасия Егоровича. Священник села Коприна Рыбинского уезда. Умер 28 апреля 18... Показать все
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Добротин) Ирина Афанасьевич
Мать ребёнка: (Добротин) Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Добротин) Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: (Добротин) Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Остроумова) Прасковья Афанасьевна
Мать ребёнка: (Добротин) Наталия Васильевна
Смерть
1791