(Кузнецов) Каллерия Петровна
Место рождения
Дата рождения08.06.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1908
Отец: Кузнецов Пётр Павлович
МК п.Январцевский, 1908
Крещение
14.06.1908
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака, девица
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно