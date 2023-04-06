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(Кузнецов) Каллерия Петровна

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

08.06.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1908

Отец: Кузнецов Пётр Павлович

Мать: Кузнецов Мария Григорьевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1908
Крещение
14.06.1908
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака, девица
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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