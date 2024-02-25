Петроченко Валентин Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петроченко Валентин Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.?

Отец: Петроченко Максим

Мать: Петроченко Федосья

Рождение ребёнка
21.11.1968

Дочь: Григорьева Лариса Валентиновна

Мать ребёнка: Петроченко Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
15.03.?

Дочь: Рудольф Марина Валентиновна

Мать ребёнка: Петроченко Людмила Ивановна

Смерть
Неизвестно
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