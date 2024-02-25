Петроченко Валентин Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.?
Отец: Петроченко Максим
Мать: Петроченко Федосья
Рождение ребёнка
21.11.1968
Дочь: Григорьева Лариса Валентиновна
Мать ребёнка: Петроченко Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.?
Дочь: Рудольф Марина Валентиновна
Мать ребёнка: Петроченко Людмила Ивановна
Смерть
Неизвестно