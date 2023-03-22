Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Уланов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Петров Михали Петрович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Уланова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Петров Михали Петрович

Скачели, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Уланов Антоний Михайлович

Отец ребёнка: Петров Михали Петрович

Скачели, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Уланова Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Петров Михали Петрович

Скачели, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Михали Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уланов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Петров Михали Петрович

Скачели, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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