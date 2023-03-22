Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Уланов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Петров Михали Петрович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Уланова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Петров Михали Петрович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Уланов Антоний Михайлович
Отец ребёнка: Петров Михали Петрович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Уланова Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Петров Михали Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Михали Петрович
Смерть
Неизвестно