Ханнинен Петр Иосифович
Место рождения
Дата рождения29.07.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1891
Бракосочетание
29.06.1912
Рождение ребёнка
28.04.1913
Мать ребёнка: Ханнинен (Кяйвяряйнен) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
11.04.1915
Сын: Ханнинен Николай Петрович
Мать ребёнка: Ханнинен (Кяйвяряйнен) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
23.08.1923
Дочь: (Ханнинен) Ольга Петровна
Мать ребёнка: Ханнинен (Кяйвяряйнен) Анна Адамовна
Смерть
Неизвестно