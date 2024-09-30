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Ханнинен Петр Иосифович

Место рождения

Рапполово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

29.07.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1891

Отец: Ханнинен Иосиф Генрихович

Мать: Ханнинен (Раппу) Мария Павловна

Рапполово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
29.06.1912

Жена: Ханнинен (Кяйвяряйнен) Анна Адамовна

Рождение ребёнка
28.04.1913

Сын: Ханнинен Иван Петрович

Мать ребёнка: Ханнинен (Кяйвяряйнен) Анна Адамовна

Рапполово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.04.1915

Сын: Ханнинен Николай Петрович

Мать ребёнка: Ханнинен (Кяйвяряйнен) Анна Адамовна

Рапполово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.08.1923

Дочь: (Ханнинен) Ольга Петровна

Мать ребёнка: Ханнинен (Кяйвяряйнен) Анна Адамовна

Рапполово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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