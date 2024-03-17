Ольга Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Максимов

Рождение ребёнка
11.06.1893 ст.

Сын: Петр Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Максимов

Брат его того же дома крестьянин Емельян Максимов
Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Арсений Максимов

Отец ребёнка: Стефан Максимов

Крёстный Емельян Максимов
Рождение ребёнка
05.10.1897 ст.

Сын: Сергей Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Максимов

д. Горка, Крёстный Никифор Максимов
Смерть
Неизвестно

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