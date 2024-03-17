Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Максимов
Рождение ребёнка
11.06.1893 ст.
Сын: Петр Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Максимов
Брат его того же дома крестьянин Емельян Максимов
Рождение ребёнка
1895 ст.
Сын: Арсений Максимов
Отец ребёнка: Стефан Максимов
Крёстный Емельян Максимов
Рождение ребёнка
05.10.1897 ст.
Сын: Сергей Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Максимов
д. Горка, Крёстный Никифор Максимов
Смерть
Неизвестно