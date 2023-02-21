Щербинин Николай Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти17.10.1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Щербинин Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1925
Сын: Щербинин Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
01.08.1932
Дочь: Щербинина Глафира Николаевна
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербинин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербинин Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Смерть
17.10.1968