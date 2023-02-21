Щербинин Николай Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинин Николай Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

17.10.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Щербинин Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1925

Сын: Щербинин Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
01.08.1932

Дочь: Щербинина Глафира Николаевна

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербинин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербинин Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Смерть
17.10.1968
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