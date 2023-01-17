Урядников Николай Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти14.01.1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Урядников Иван Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Лискачева-Урядникова Марфа Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Урядникова Федосья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.01.1893