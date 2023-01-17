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Урядников Николай Артемьевич

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Место рождения

Прилуки, Высоковская волость, Новгородский уезд

Дата рождения

1806

Дата смерти

14.01.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Прилуки, Высоковская волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
1832

Сын: Урядников Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Прилуки, Высоковская волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Лискачева-Урядникова Марфа Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Прилуки, Высоковская волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Урядникова Федосья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
14.01.1893
Прилуки, Высоковская волость, Новгородский уезд
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