Калаева (Кузнецова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калаева (Кузнецова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

27.12.1932

Дата смерти

19.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1932

Отец: Кузнецов Иван Яковлевич

Мать: Кузнецова Мария Ивановна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
?.12.1951

Муж: Калаев Владимир Павлович

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
17.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калаев Владимир Павлович

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
05.11.1954

Сын: Калаев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Калаев Владимир Павлович

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Смерть
19.01.2012
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Причина смерти: Сердечный приступ
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