Калаева (Кузнецова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.12.1932
Дата смерти19.01.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1932
Отец: Кузнецов Иван Яковлевич
Мать: Кузнецова Мария Ивановна
Бракосочетание
?.12.1951
Рождение ребёнка
17.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калаев Владимир Павлович
Рождение ребёнка
05.11.1954
Сын: Калаев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Калаев Владимир Павлович
Смерть
19.01.2012
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Причина смерти: Сердечный приступ