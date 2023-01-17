Рузский Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения27.06.1865
Дата смерти07.09.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1865
Место жительства
По 1889
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1918 по 1927
Ле Везине, Франция
Смерть
07.09.1927
Ле-Везине, Франция