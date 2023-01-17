Рузский Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рузский Николай Павлович

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Место рождения

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

27.06.1865

Дата смерти

07.09.1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
27.06.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1865
Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
По 1889
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1918 по 1927
Ле Везине, Франция
Смерть
07.09.1927
Ле-Везине, Франция
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