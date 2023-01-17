Губина (Соболева) Параскева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Соболев Кузьма
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1890
Муж: Губин Матвей
Рождение ребёнка
04.11.1891
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Губин Матвей
Рождение ребёнка
25.12.1893
Сын: Губин Василий
Отец ребёнка: Губин Матвей
Рождение ребёнка
23.06.1895
Сын: Губин Петр
Отец ребёнка: Губин Матвей
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Губин Александр
Отец ребёнка: Губин Матвей
Рождение ребёнка
05.05.1904
Сын: Губин Николай
Отец ребёнка: Губин Матвей
Рождение ребёнка
04.03.1907
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Губин Матвей
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Губин Яков Матвеевич
Отец ребёнка: Губин Матвей
Рождение ребёнка
23.01.1910
Сын: Губин Григорий
Отец ребёнка: Губин Матвей
Смерть
Неизвестно