Губина (Соболева) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина (Соболева) Параскева

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Место рождения

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1872 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Соболев Кузьма

Мать: не указана

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
22.10.1890

Муж: Губин Матвей

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.11.1891

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Губин Матвей

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.12.1893

Сын: Губин Василий

Отец ребёнка: Губин Матвей

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.06.1895

Сын: Губин Петр

Отец ребёнка: Губин Матвей

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Губин Александр

Отец ребёнка: Губин Матвей

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.05.1904

Сын: Губин Николай

Отец ребёнка: Губин Матвей

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.03.1907

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Губин Матвей

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Губин Яков Матвеевич

Отец ребёнка: Губин Матвей

Рождение ребёнка
23.01.1910

Сын: Губин Григорий

Отец ребёнка: Губин Матвей

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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