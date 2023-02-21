Мещеряков Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1927
Дата смерти13.07.1989
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1927
Отец: Мещеряков Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1951
Дочь: Мещерякова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Мещерякова Антонина Максимовна
Рождение ребёнка
12.07.1954
Дочь: Кислякова Вера Александровна
Мать ребёнка: Мещерякова Антонина Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.07.1989