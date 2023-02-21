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Мещеряков Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1927

Дата смерти

13.07.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1927

Отец: Мещеряков Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1951

Дочь: Мещерякова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Мещерякова Антонина Максимовна

Рождение ребёнка
12.07.1954

Дочь: Кислякова Вера Александровна

Мать ребёнка: Мещерякова Антонина Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мещерякова Антонина Максимовна

Смерть
13.07.1989
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