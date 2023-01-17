Агафонов Гергий (Жорж) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафонов Гергий (Жорж) Петрович

Агафонов Гергий (Жорж) Петрович

avatar

Место рождения

Кривой Рог, Дніпропетровська область

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Агафонов Петр Иванович

Мать: Агафонова Вера Антоновна

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Эвакуация
1942
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Место жительства после эвакуации: Висимский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агафонова Раиса Селивестровна

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафонова Раиса Селивестровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close