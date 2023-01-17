Агафонов Гергий (Жорж) Петрович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Агафонов Петр Иванович
Мать: Агафонова Вера Антоновна
Эвакуация
1942
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Место жительства после эвакуации: Висимский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агафонова Раиса Селивестровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно