Сидоренкова (Зейдина) Надежда Лавровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1930
Дата смерти03.10.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1930
Отец: Зейдин Лавр
Мать: Зейдина Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидоренков Александр
Рождение ребёнка
01.11.1953
Сын: Сидоренков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Сидоренков Александр
Рождение ребёнка
16.06.1956
Сын: Сидоренков Леонид Александрович
Отец ребёнка: Сидоренков Александр
Смерть
03.10.2016