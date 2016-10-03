Сидоренкова (Зейдина) Надежда Лавровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренкова (Зейдина) Надежда Лавровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1930

Дата смерти

03.10.2016

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1930

Отец: Зейдин Лавр

Мать: Зейдина Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоренков Александр

Рождение ребёнка
01.11.1953

Сын: Сидоренков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Сидоренков Александр

Рождение ребёнка
16.06.1956

Сын: Сидоренков Леонид Александрович

Отец ребёнка: Сидоренков Александр

Смерть
03.10.2016

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