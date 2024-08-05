Егор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Алексей

Мать: Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Игнатий Егорович

Мать ребёнка: Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Елисей Егорович

Мать ребёнка: Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Иван Егорович

Мать ребёнка: Ульяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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