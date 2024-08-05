Егор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Алексей
Мать: Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Игнатий Егорович
Мать ребёнка: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Елисей Егорович
Мать ребёнка: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Иван Егорович
Мать ребёнка: Ульяна Ивановна
Смерть
Неизвестно