Шелгунов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1966
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1966
Отец: Шелгунов Иван Антонович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.03.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шелгунова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
23.09.1994
Дочь: Вотенцева Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Шелгунова Марина Ивановна