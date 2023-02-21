Шелгунов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелгунов Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1966

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
1994 г.р.

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1966

Отец: Шелгунов Иван Антонович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.03.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шелгунова Марина Ивановна

Рождение ребёнка
23.09.1994

Дочь: Вотенцева Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Шелгунова Марина Ивановна

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