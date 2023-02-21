Федоров Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Виктор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1935 ст.

Дата смерти

10.12.1978

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1935 ст.

Отец: Федоров Михаил Федорович

Мать: Федорова Ефросинья Гавриловна

Рождение ребёнка
11.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
15.11.1961

Дочь: Игнатова Людмила ВИКТОРОВНА

Мать ребёнка: Федорова Александра Афанасьевна

Смерть
10.12.1978
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