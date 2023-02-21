Федоров Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1935 ст.
Дата смерти10.12.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1935 ст.
Рождение ребёнка
11.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорова Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
15.11.1961
Дочь: Игнатова Людмила ВИКТОРОВНА
Мать ребёнка: Федорова Александра Афанасьевна
Смерть
10.12.1978