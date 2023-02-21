Зинченко Иван Сафронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинченко Иван Сафронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Зинченко Павел Иванович

Мать ребёнка: Зинченко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Зинченко Анна Ивановна

Мать ребёнка: Зинченко Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинченко Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1930
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