Зинченко Иван Сафронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Зинченко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Зинченко Анна Ивановна
Мать ребёнка: Зинченко Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинченко Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1930