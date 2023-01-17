Freund Alexander
Место рождения
Дата рождения12.09.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1951
Отец: Freund August
Мать: Freund Emma
Рождение ребёнка
15.08.1975
Сын: Freund Andrej
Мать ребёнка: Freund Irina
Бракосочетание
11.04.1981
Жена: Freund Irina
Рождение ребёнка
23.01.1982
Дочь: Tatiana
Мать ребёнка: Freund Irina
Рождение ребёнка
04.09.1987
Сын: Freund Igor
Мать ребёнка: Freund Irina
Место жительства
Неизвестно