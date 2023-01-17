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Freund Alexander

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Место рождения

Сарань, городская администрация Сарань, Карагандинская область

Дата рождения

12.09.1951

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1959 г.р.

Дети

1975 г.р.
1982 г.р.
1987 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1951

Отец: Freund August

Мать: Freund Emma

Сарань, городская администрация Сарань, Карагандинская область
Рождение ребёнка
15.08.1975

Сын: Freund Andrej

Мать ребёнка: Freund Irina

Бракосочетание
11.04.1981

Жена: Freund Irina

Аркалык, городская администрация Аркалык, Костанайская область
Рождение ребёнка
23.01.1982

Дочь: Tatiana

Мать ребёнка: Freund Irina

Рождение ребёнка
04.09.1987

Сын: Freund Igor

Мать ребёнка: Freund Irina

Аркалык, городская администрация Аркалык, Костанайская область
Место жительства
Неизвестно
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