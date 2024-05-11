Шкарпета Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1925
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкарпета Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Шкарпета Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкарпета Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Шкарпета Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкарпета Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Шкарпета Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шкарпета Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана