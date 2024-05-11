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Шкарпета Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1925

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1925

Отец: Шкарпета Иван Сергеевич

Мать: Шкарпета (Лухтан) Мотрена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкарпета Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Шкарпета Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкарпета Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Шкарпета Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкарпета Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Шкарпета Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкарпета Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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