Шаров Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1882 ст.
Кол-во лет жениха: 26 | Кол-во лет невесте: 22 | 18 января 1882 г., запись 4. Балакшинской деревни крестьянин Петр Андреев Шаров православного исповедания первым браком, 26 и Хаврогорского села кресть... Показать все
Смерть
Неизвестно