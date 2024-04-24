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Шаров Петр Андреевич

Место рождения

Бор, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бор, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бор, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
18.01.1882 ст.

Жена: Шарова (Тяпнина) Матрена Максимовна

Бор, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 26 | Кол-во лет невесте: 22 | 18 января 1882 г., запись 4. Балакшинской деревни крестьянин Петр Андреев Шаров православного исповедания первым браком, 26 и Хаврогорского села кресть... Показать все
Смерть
Неизвестно
Бор, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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