Шипилова Ксения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипилова Ксения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.2001

Отец: не указан

Мать: Шипилова Людмила Алексеевна

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