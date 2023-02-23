Парамонова (Хрякова) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонова (Хрякова) Агафья Ивановна

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Место рождения

Кузькино, 446731, Россия

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузькино, 446731, Россия
Бракосочетание
16.10.1901

Муж: Парамонов Степан Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.08.1902

Сын: Парамонов Пётр Степанович

Отец ребёнка: Парамонов Степан Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.08.1903

Дочь: Марфа Степановна

Отец ребёнка: Парамонов Степан Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.11.1904

Сын: Парамонов Николай Степанович

Отец ребёнка: Парамонов Степан Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1905

Дочь: Пераскева Степановна

Отец ребёнка: Парамонов Степан Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.12.1906

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Парамонов Степан Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1908

Сын: Парамонов Василий Степанович

Отец ребёнка: Парамонов Степан Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.04.1909

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Парамонов Степан Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1910

Дочь: Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Парамонов Степан Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.12.1911

Сын: Парамонов Николай Степанович

Отец ребёнка: Парамонов Степан Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.02.1914

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Парамонов Степан Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.05.1916

Дочь: Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Парамонов Степан Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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