Парамонова (Хрякова) Агафья Ивановна
Место рожденияКузькино, 446731, Россия
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Парамонов Пётр Степанович
Отец ребёнка: Парамонов Степан Иванович
Дочь: Марфа Степановна
Отец ребёнка: Парамонов Степан Иванович
Сын: Парамонов Николай Степанович
Отец ребёнка: Парамонов Степан Иванович
Дочь: Пераскева Степановна
Отец ребёнка: Парамонов Степан Иванович
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Парамонов Степан Иванович
Сын: Парамонов Василий Степанович
Отец ребёнка: Парамонов Степан Иванович
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Парамонов Степан Иванович
Дочь: Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Парамонов Степан Иванович
Сын: Парамонов Николай Степанович
Отец ребёнка: Парамонов Степан Иванович
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Парамонов Степан Иванович
Дочь: Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Парамонов Степан Иванович