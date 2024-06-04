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Ульянов Фёдор Сергеевич

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Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

24.05.1891 ст.

Дата смерти

05.05.1931

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1891 ст.

Отец: Ульянов Сергей Миронович

Мать: Ульянова (Начатова) Евдокия Михайловна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульянова Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Ульянова (Страйкова) Елена (Алёна) Акимовна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Военная награда
Неизвестно
Георгиевский крест, Георгиевская медаль "За храбрость". Но на фото расположены в обратном порядке почему то. На погоне есть шифровка части. Но невидно с данного ракурса. Предположительно, что младш... Показать все
Крещение
25.05.1891 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Восприемник
23.?.1907 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Вычислено 1911

Жена: Ульянова (Страйкова) Елена (Алёна) Акимовна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.10.1912

Сын: Ульянов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Ульянова (Страйкова) Елена (Алёна) Акимовна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
Около 1916
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Младший унтер офицер
Рождение ребёнка
24.11.1918

Дочь: Швецова (Ульянова) Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Ульянова (Страйкова) Елена (Алёна) Акимовна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.05.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ульянова (Страйкова) Елена (Алёна) Акимовна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.11.1923

Сын: Ульянов Кузьма Фёдорович

Мать ребёнка: Ульянова (Страйкова) Елена (Алёна) Акимовна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
05.05.1931
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
УТОНУЛ В ПОЛОВОДЬЕ ПРИ ПОЕЗДКЕ В ЛОДКЕ. Официальная версия Не официальная версия- утопили.

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