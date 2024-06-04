Ульянов Фёдор Сергеевич
Место рождения
Дата рождения24.05.1891 ст.
Дата смерти05.05.1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1891 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульянова Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Ульянова (Страйкова) Елена (Алёна) Акимовна
Военная награда
Неизвестно
Георгиевский крест, Георгиевская медаль "За храбрость". Но на фото расположены в обратном порядке почему то. На погоне есть шифровка части. Но невидно с данного ракурса. Предположительно, что младш... Показать все
Крещение
25.05.1891 ст.
Восприемник
23.?.1907 ст.
Бракосочетание
Вычислено 1911
Рождение ребёнка
07.10.1912
Мать ребёнка: Ульянова (Страйкова) Елена (Алёна) Акимовна
Военная служба
Около 1916
Младший унтер офицер
Рождение ребёнка
24.11.1918
Дочь: Швецова (Ульянова) Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Ульянова (Страйкова) Елена (Алёна) Акимовна
Рождение ребёнка
19.05.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ульянова (Страйкова) Елена (Алёна) Акимовна
Рождение ребёнка
09.11.1923
Мать ребёнка: Ульянова (Страйкова) Елена (Алёна) Акимовна
Смерть
05.05.1931
УТОНУЛ В ПОЛОВОДЬЕ ПРИ ПОЕЗДКЕ В ЛОДКЕ. Официальная версия Не официальная версия- утопили.