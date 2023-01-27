Федосеева Аккилина Дмитриевна До 1888 — найти родственников по фамилии на Familio

Федосеева Аккилина Дмитриевна

Автор
НС
См Н.

женский, родилась До 1888

умерла Неизвестно, Громково, Богородский, Московская область

Супруги
Андреев Сергей КонстантиновичОколо 1868 г.р.
Дети
Федосеева Федор Сергеевич17.02.1902 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Сергей Константинович

Рождение ребёнка
17.02.1902

Сын: Федосеева Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Андреев Сергей Константинович

Громково, Богородский, Московская область

Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область

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