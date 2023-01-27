Федосеева Аккилина Дмитриевна
женский, родилась До 1888
умерла Неизвестно, Громково, Богородский, Московская область
Супруги
Андреев Сергей КонстантиновичОколо 1868 г.р.
Дети
Федосеева Федор Сергеевич17.02.1902 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1902
Сын: Федосеева Федор Сергеевич
Отец ребёнка: Андреев Сергей Константинович
Громково, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область