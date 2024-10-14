Долгушев Василий Кузьмич 25.01.1813 — найти родственников по фамилии на Familio

Долгушев Василий Кузьмич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 25.01.1813

умер 14.01.1884

Отец
Долгушев Кузьма Степанович1785 г.р.
Мать
Долгушева Марья Яковлевна1784 г.р.
Супруги
Долгушева Феврония Васильевна1818 г.р.
Дети
Долгушев Никита Васильевич13.10.1836 г.р.
Бочкова (Долгушева) Дарья Васильевна1845 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1813

Отец: Долгушев Кузьма Степанович

Мать: Долгушева Марья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгушева Феврония Васильевна

Рождение ребёнка
13.10.1836

Сын: Долгушев Никита Васильевич

Мать ребёнка: Долгушева Феврония Васильевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Бочкова (Долгушева) Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Долгушева Феврония Васильевна

Рождение ребёнка
30.05.1849

Сын: Долгушев Никифор Васильевич

Мать ребёнка: Долгушева Феврония Васильевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Кознеделева (Долгушева) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Долгушева Феврония Васильевна

Смерть
14.01.1884

Причина смерти: натуральной

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