Долгушев Василий Кузьмич
мужской, родился 25.01.1813
умер 14.01.1884
ОтецДолгушев Кузьма Степанович1785 г.р.
МатьДолгушева Марья Яковлевна1784 г.р.
Супруги
Долгушева Феврония Васильевна1818 г.р.
Дети
Долгушев Никита Васильевич13.10.1836 г.р.
Бочкова (Долгушева) Дарья Васильевна1845 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1813
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1836
Сын: Долгушев Никита Васильевич
Мать ребёнка: Долгушева Феврония Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Бочкова (Долгушева) Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Долгушева Феврония Васильевна
Рождение ребёнка
30.05.1849
Сын: Долгушев Никифор Васильевич
Мать ребёнка: Долгушева Феврония Васильевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Кознеделева (Долгушева) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Долгушева Феврония Васильевна
Смерть
14.01.1884