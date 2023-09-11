Титова Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1912
Дочь: Шепелева Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Титов Егор Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Титов Егор Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титов Илья Егорович
Отец ребёнка: Титов Егор Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно