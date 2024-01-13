Цвирко Анна Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти05.07.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цвирко Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Цвирко Георгий Фелицианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Цвирко Георгий Фелицианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Цвирко Георгий Фелицианович
Рождение ребёнка
05.02.1863
Отец ребёнка: Цвирко Георгий Фелицианович
Рождение ребёнка
01.01.1865
Дочь: (Цвирко) Ева Георгиевна
Отец ребёнка: Цвирко Георгий Фелицианович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Павлович (Цвирко) Эвелина Георгиевна
Отец ребёнка: Цвирко Георгий Фелицианович
Рождение ребёнка
09.08.1876
Отец ребёнка: Цвирко Георгий Фелицианович