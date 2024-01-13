Цвирко Анна Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦвирко Анна Станиславовна

Цвирко Анна Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

05.07.1916

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цвирко Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Цвирко Георгий Фелицианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цвирко Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Цвирко Георгий Фелицианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цвирко Илья Георгиевич

Отец ребёнка: Цвирко Георгий Фелицианович

Рождение ребёнка
05.02.1863

Сын: Цвирко Иосиф Георгиевич

Отец ребёнка: Цвирко Георгий Фелицианович

Рождение ребёнка
01.01.1865

Дочь: (Цвирко) Ева Георгиевна

Отец ребёнка: Цвирко Георгий Фелицианович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Павлович (Цвирко) Эвелина Георгиевна

Отец ребёнка: Цвирко Георгий Фелицианович

Рождение ребёнка
09.08.1876

Сын: Цвирко Антон Георгиевич

Отец ребёнка: Цвирко Георгий Фелицианович

Смерть
05.07.1916

Мы используем куки для улучшения работы сайта.