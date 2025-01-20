Постовалов Архип 1778 — найти родственников по фамилии на Familio

Постовалов Архип

Автор
ПП
Постовалов П.

мужской, родился 1778, Курганская, Гляданский, д. Башкирская

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Постовалов ФедорОколо 1758 г.р.
Супруги
Аграфена ПавловнаОколо 1783 г.р.
Вторая ЖенаНеизвестно г.р.
Дети
Постовалов Игнатий1797 г.р.
Постовалов Иван1807 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Постовалов Федор

Мать: ?

Курганская, Гляданский, д. Башкирская

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вторая Жена

Рождение ребёнка
1797

Сын: Постовалов Игнатий

Мать ребёнка: Аграфена Павловна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Постовалов Иван

Мать ребёнка: Аграфена Павловна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Иван

Мать ребёнка: Вторая Жена

Рождение ребёнка
1814

Сын: Осип

Мать ребёнка: Вторая Жена

Смерть
Неизвестно

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