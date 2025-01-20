Постовалов Архип
мужской, родился 1778, Курганская, Гляданский, д. Башкирская
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецПостовалов ФедорОколо 1758 г.р.
Супруги
Аграфена ПавловнаОколо 1783 г.р.
Вторая ЖенаНеизвестно г.р.
Дети
Постовалов Игнатий1797 г.р.
Постовалов Иван1807 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Постовалов Федор
Мать: ?
Курганская, Гляданский, д. Башкирская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вторая Жена
Рождение ребёнка
1797
Сын: Постовалов Игнатий
Мать ребёнка: Аграфена Павловна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Постовалов Иван
Мать ребёнка: Аграфена Павловна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Иван
Мать ребёнка: Вторая Жена
Рождение ребёнка
1814
Сын: Осип
Мать ребёнка: Вторая Жена
Смерть
Неизвестно