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Агафья Петрова

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1813

Дата смерти

После 1853

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1771 г.р.

Мать

Муж

Вычислено 1798 г.р.

Дети

Вычислено 1826 г.р.
Вычислено 1828 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813

Отец: Петр Иванов

Мать: Ирина Николаева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: Анисья Иванова

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Упоминание
1853
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 745, д. 1666 (1853г.) | Исповедные ведомости церквей Рузского благочиния за 1853 год
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Тимофеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная г-на подполковника И.М.Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1853
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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