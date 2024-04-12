Агафья Петрова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1813
Дата смертиПосле 1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813
Отец: Петр Иванов
Мать: Ирина Николаева
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: Анисья Иванова
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Упоминание
1853
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 745, д. 1666 (1853г.) | Исповедные ведомости церквей Рузского благочиния за 1853 год
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Тимофеев
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная г-на подполковника И.М.Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1853
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)