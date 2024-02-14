Исмагилов Ильгизар
Место рожденияд.Новые Чечкабы Буинского района ТАССР
Дата рождения1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.04.197
Дочь: (Исмагилова) Рания
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение
1946
Отец: Исмагилов Идрис
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно