Исмагилов Ильгизар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмагилов Ильгизар

Место рождения

д.Новые Чечкабы Буинского района ТАССР

Дата рождения

1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

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Дети

197 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.04.197

Дочь: (Исмагилова) Рания

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
1946

Отец: Исмагилов Идрис

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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