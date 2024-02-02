Кочетова Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1901
Дата смертиОколо 1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.11.1921
Дочь: Родина Прасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Кочетов Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
31.08.1923
Отец ребёнка: Кочетов Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
Около ?.08.1925
Сын: Кочетов Лаврентий Афанасьевич
Отец ребёнка: Кочетов Афанасий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1989