Кочетова Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетова Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

Около 1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1921

Дочь: Родина Прасковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Кочетов Афанасий Михайлович

Бояновичи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
31.08.1923

Сын: Кочетов Фрол Афанасьевич

Отец ребёнка: Кочетов Афанасий Михайлович

Бояновичи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около ?.08.1925

Сын: Кочетов Лаврентий Афанасьевич

Отец ребёнка: Кочетов Афанасий Михайлович

Бояновичи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетов Афанасий Михайлович

Смерть
Около 1989
Бояновичи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
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