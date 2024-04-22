Цишейко (Тарвид) Розалия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цишейко (Тарвид) Розалия Осиповна

Место рождения

Лудза, Ludzas novads

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Тарвид Осип Донатович

Мать: Тарвид Юзефата Андреевна

Лудза, Ludzas novads
Рождение ребёнка
1873

Сын: Цишейко Осип Станиславович

Отец ребёнка: Цишейко Станислав Иванович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Цишейко Доминик Станиславович

Отец ребёнка: Цишейко Станислав Иванович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Цишейко Семен Станиславович

Отец ребёнка: Цишейко Станислав Иванович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Цишейко Иван Станиславович

Отец ребёнка: Цишейко Станислав Иванович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Цешейко Владимир Станиславович

Отец ребёнка: Цишейко Станислав Иванович

Лудза, Ludzas novads
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Цишейко Анеля Станиславовна

Отец ребёнка: Цишейко Станислав Иванович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Пунцель Ядвига Станиславовна

Отец ребёнка: Цишейко Станислав Иванович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Саноцкая Юлия Станиславовна

Отец ребёнка: Цишейко Станислав Иванович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Цишейко Петр Станиславович

Отец ребёнка: Цишейко Станислав Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цишейко Станислав Иванович

Смерть
Неизвестно
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