Цишейко (Тарвид) Розалия Осиповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Тарвид Осип Донатович
Мать: Тарвид Юзефата Андреевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Цишейко Осип Станиславович
Отец ребёнка: Цишейко Станислав Иванович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Цишейко Доминик Станиславович
Отец ребёнка: Цишейко Станислав Иванович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Цишейко Семен Станиславович
Отец ребёнка: Цишейко Станислав Иванович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Цишейко Иван Станиславович
Отец ребёнка: Цишейко Станислав Иванович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Цешейко Владимир Станиславович
Отец ребёнка: Цишейко Станислав Иванович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Цишейко Анеля Станиславовна
Отец ребёнка: Цишейко Станислав Иванович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Пунцель Ядвига Станиславовна
Отец ребёнка: Цишейко Станислав Иванович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Саноцкая Юлия Станиславовна
Отец ребёнка: Цишейко Станислав Иванович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Цишейко Петр Станиславович
Отец ребёнка: Цишейко Станислав Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно