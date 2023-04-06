Писарева (Суслова) Александра Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писарева (Суслова) Александра Леонтьевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

29.12.1873 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Суслов Леонтий Иванович

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
09.01.1827 ст.

Муж: Писарев Всеволод Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.12.1827 ст.

Дочь: Писарева Александра Всеволодовна

Отец ребёнка: Писарев Всеволод Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.08.1829 ст.

Дочь: Писарева Любовь Всеволодовна

Отец ребёнка: Писарев Всеволод Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.06.1839 ст.

Сын: Писарев Андрей Всеволодович

Отец ребёнка: Писарев Всеволод Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Товиева Юлия Всеволодовна

Отец ребёнка: Писарев Всеволод Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Писарева София Всеволодовна

Отец ребёнка: Писарев Всеволод Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
29.12.1873 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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