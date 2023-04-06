Писарева (Суслова) Александра Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти29.12.1873 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Суслов Леонтий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1827 ст.
Рождение ребёнка
19.12.1827 ст.
Дочь: Писарева Александра Всеволодовна
Отец ребёнка: Писарев Всеволод Андреевич
Рождение ребёнка
19.08.1829 ст.
Дочь: Писарева Любовь Всеволодовна
Отец ребёнка: Писарев Всеволод Андреевич
Рождение ребёнка
25.06.1839 ст.
Сын: Писарев Андрей Всеволодович
Отец ребёнка: Писарев Всеволод Андреевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Товиева Юлия Всеволодовна
Отец ребёнка: Писарев Всеволод Андреевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Писарева София Всеволодовна
Отец ребёнка: Писарев Всеволод Андреевич
Смерть
29.12.1873 ст.