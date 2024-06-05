Моховикова (-) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моховикова (-) Евдокия Михайловна

Место рождения

Ворынино, Камешковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1738 г.р.

Дети

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Ворынино, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моховиков Яков Петрович

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Моховиков Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Моховиков Яков Петрович

Горки, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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