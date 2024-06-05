Моховикова (-) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Моховиков Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Моховиков Яков Петрович
Горки, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно