Рагозин Изот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Изот

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1657 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Рагозин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Рогозин Филипп

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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