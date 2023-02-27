Рагозин Изот
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Рагозин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Сын: Рогозин Филипп
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно