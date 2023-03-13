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((Кабанова)) Татьяна Ивановна
((Кабанова)) Татьяна Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.01.1873
Пол
Женский
Отец
Кабанов Иван Андреевич
1841 г.р.
Мать
(Кабанова) Анна Ивановна
1840 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
08.01.1873
Отец:
Кабанов Иван Андреевич
Мать:
Анна Ивановна
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