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((Кабанова)) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1873

Пол

Женский

Отец

1841 г.р.

Мать

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1873

Отец: Кабанов Иван Андреевич

Мать: Анна Ивановна

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