Ерина (Ерина) Зоя Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерина (Ерина) Зоя Владимировна

Место рождения

Уфа

Дата рождения

24.04.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1971

Муж: Поздняков Виктор

Рождение ребёнка
26.03.1972

Сын: Поздняков Андрей

Отец ребёнка: Поздняков Виктор

Рождение ребёнка
17.01.1974

Сын: Поздняков Алексей

Отец ребёнка: Поздняков Виктор

Рождение ребёнка
07.08.1981

Сын: Поздняков Александр

Отец ребёнка: Поздняков Виктор

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