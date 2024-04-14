Ерина (Ерина) Зоя Владимировна
Место рожденияУфа
Дата рождения24.04.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1971
Муж: Поздняков Виктор
Рождение ребёнка
26.03.1972
Сын: Поздняков Андрей
Отец ребёнка: Поздняков Виктор
Рождение ребёнка
17.01.1974
Сын: Поздняков Алексей
Отец ребёнка: Поздняков Виктор
Рождение ребёнка
07.08.1981
Сын: Поздняков Александр
Отец ребёнка: Поздняков Виктор