Розенцвайг Идо (Jdel) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розенцвайг Идо (Jdel) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Розенцвайг Арон

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1919

Сын: Розенцвайг Давид (Додик)

Мать ребёнка: Дина (?)

Польша
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рошель

Мать ребёнка: Дина (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розенцвайг Лейб

Мать ребёнка: Дина (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розенцвайг Ицхак

Мать ребёнка: Дина (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блюма (USA San Diego)

Мать ребёнка: Дина (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лея (Israel Tel Aviv)

Мать ребёнка: Дина (?)

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