Розенцвайг Идо (Jdel) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Розенцвайг Арон
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Дина (?)
Польша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розенцвайг Лейб
Мать ребёнка: Дина (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розенцвайг Ицхак
Мать ребёнка: Дина (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блюма (USA San Diego)
Мать ребёнка: Дина (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лея (Israel Tel Aviv)
Мать ребёнка: Дина (?)