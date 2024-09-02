Носов Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНосов Михаил Павлович

Носов Михаил Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носова (Зайчикова) Анна Филипповна

Рождение ребёнка
07.01.1920

Сын: Носов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Носова (Зайчикова) Анна Филипповна

Вышнеольховатое, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
03.03.1923

Сын: Носов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Носова (Зайчикова) Анна Филипповна

Вышнеольховатое, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Константинова (Носова) Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Носова (Зайчикова) Анна Филипповна

Смерть
1967
Вышнеольховатое, Щигровский муниципальный район, Курская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.