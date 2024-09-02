Носов Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1920
Мать ребёнка: Носова (Зайчикова) Анна Филипповна
Рождение ребёнка
03.03.1923
Мать ребёнка: Носова (Зайчикова) Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Константинова (Носова) Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Носова (Зайчикова) Анна Филипповна
Смерть
1967