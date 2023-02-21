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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1961
Дочь: Полина Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
17.06.1963
Дочь: Росфельд Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Людмила Николаевна