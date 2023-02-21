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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1961

Дочь: Полина Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
17.06.1963

Дочь: Росфельд Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Людмила Николаевна

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