Талдыкина Серафима Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1912 ст.
Дочь: Талдыкина Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Талдыкин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
31.05.1913 ст.
Отец ребёнка: Талдыкин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
16.06.1916 ст.
Сын: Талдыкин Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Талдыкин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
26.09.1918
Дочь: Талдыкина Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Талдыкин Алексей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно