Талдыкина Серафима Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Серафима Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1912 ст.

Дочь: Талдыкина Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Талдыкин Алексей Павлович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.05.1913 ст.

Сын: Талдыкин Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Талдыкин Алексей Павлович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.06.1916 ст.

Сын: Талдыкин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Талдыкин Алексей Павлович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.09.1918

Дочь: Талдыкина Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Талдыкин Алексей Павлович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Алексей Павлович

Смерть
Неизвестно
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